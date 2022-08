Corriere dello Sport: “Zaniolo era del Tottenham, poi Mou e l’Olimpico hanno fatto saltare il banco” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo giovedì scorso era diventato virtualmente un giocatore del Tottenham. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Tiago Pinto, in un blitz a Londra ufficialmente per piazzare Kluivert al Fulham, aveva raggiunto un accordo con gli inglesi per cedere il 22 in prestito con obbligo di riscatto a 50 milioni di euro.

A quel punto Paratici aveva allacciato i contatti con l’agente del calciatore, strappando il sì di Zaniolo, che avrebbe firmato un quadriennale a 4,5 milioni di euro all’anno. Tutto fatto dunque. Anzi no.

Perchè a quel punto si è messo in mezzo Josè Mourinho: lo Special One ha parlato con il giocatore, cercando di convincerlo a restare ancora alla Roma. La presentazione di Zaniolo all’Olimpico dell’altra sera, con il calore dei tifosi, ha fatto il resto, facendo saltare il banco.

Ieri mattina c’è stato un nuovo contatto tra Roma e Tottenham e il club giallorosso ha cambiato le condizioni: non più prestito con obbligo, ma solo cessione a titolo definitivo, per 50 milioni. Per il club inglese, alle prese con numerose cessioni, l’operazione non era più praticabile.

Zaniolo dunque resta alla Roma, grazie al patto raggiunto con Mourinho, che non vuole farlo partire quest’anno. Lo ha invitato a firmare il contratto, poi l’anno prossimo potrà andare via guadagnando anche di più.

Fonte: Corriere dello Sport