Cena di Natale, festa della Roma al Cavalieri Hilton Hotel: acclamato Mourinho, assenti i Friedkin

AS ROMA NEWS – In programma questa sera al Cavalieri Hilton Hotel la cena di Natale della Roma. Il club si è riunito, come ogni anno, per festeggiare l’arrivo delle festività natalizie.

Nel corso della serata è salita sul palco la CEO giallorossa Lina Souloukou, che ha detto ai presenti: “Sono molto contenta di essere presente questa sera con tutte le anime della famiglia giallorossa“.

Poi è il turno della squadra a prendersi la scena, presentata dallo speaker Matteo Vespasiani. Per ultimo Josè Mourinho, il più acclamato dalla folla.

Non si sono visti invece i presidenti del club, Dan e Ryan Friedkin, i grandi assenti della serata.