Lukaku, offerta shock dall’Arabia: 60 milioni in due anni. E la Roma riflette

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Arabia Saudita è pronta ai famosi “ponti d’oro” pur di portare Romelu Lukaku nella Saudi Pro League e regalare al proprio campionato un altro top player da aggiungere agli svariati già presenti.

L’offerta è di quelle irrinunciabili, rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: un biennale da 60 milioni di euro, che farebbero diventare briciole i 7 milioni netti più bonus percepiti alla Roma.

Big Rom fino ad ora ha respinto le tentazioni saudite per restare nei campionati che contano, ma dopo l’Europeo le cose potrebbero cambiare. Molto dipenderà anche dalle intenzioni della Roma e dei Friedkin.

Se a una parte Mourinho sarebbe ben felice di averlo con sé in giallorosso in caso di permanenza a Trigoria, dall’altra bisogna misurarsi con lo stato dei fatti: la Roma è bloccata dal settlement agreement pattuito con la Uefa e con una rivoluzione da operare in estate.

Bisognerà capire dunque se i Friedkin avranno intenzione di spendere quasi tutto il budget di mercato (42 milioni la clausola fissata dal Chelsea) per un solo calciatore, che nella prossima stagione avrà 31 anni. Riflessioni aperte in casa Roma, il futuro di Lukaku sarà un tema importante da affrontare.

Fonte: Gazzetta dello Sport