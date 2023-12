Napoli, che tonfo in vista della Roma: il Frosinone gli rifila 4 gol al Maradona e lo elimina dalla Coppa Italia

NOTIZIE AS ROMA – Il Napoli arriva con le ossa rotte e il morale a pezzi alla sfida di domenica prossima contro la Roma. Gli azzurri sono stati infatti battuti a sorpresa dal Frosinone negli ottavi di finale della Coppa Italia.

Ma a far rumore è soprattutto il come è avvenuta l’eliminazione: i campioni d’Italia in carica sono stati travolti per 4 a 0 dai ciociari, che nella ripresa ha letteralmente maramaldeggiato al Maradona nonostante i cambi di Mazzarri.

Il Napoli infatti era partito con un undici infarcito di riserve, e la partita era rimasta sullo zero a zero fino a metà della ripresa. Gli inserimenti di Osimhenm, Kvaratskhelia, Lobotka e Di Lorenzo però non hanno dato i risultati sperati, e gli ospiti hanno sbloccato il match con un colpo di testa di Barrenechea.

Poi i ragazzi di Di Francesco, perfetti in campo, hanno dilagato colpendo ancora gli azzurri con Caso, Cheddira (su rigore) e Harroui per lo 0-4 finale. Mazzarri a fine partita ha chiesto scusa ai tifosi per la prestazione: a volare ai quarti sarà il Frosinone, che affronterà la vincente di Juventus-Salernitana. Ora contro la Roma il suo Napoli deve dare un segnale forte se non vuole aprire l’ennesima crisi stagionale.

Giallorossi.net – T. De Cortis