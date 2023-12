SONDAGGIO – Mourinho vuole continuare con la Roma: è giusto rinnovargli il contratto? VOTA!

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho vuole rinnovare il suo contratto con la Roma. L’allenatore portoghese è uscito allo scoperto dopo la sconfitta contro il Bologna, dichiarando ai giornalisti di essere pronto a continuare in giallorosso, anche se questo dovesse significare sposare un progetto giovani.

Dichiarazioni forti quanto inattese, che hanno diviso la piazza romanista. Ora la palla passa ai Friedkin, che come tradizione non hanno manifestato alcuna posizione sulla vicenda: i giornali parlano di una certa freddezza da parte dei proprietari, che aspettano i risultati stagionali prima di prendere una decisione.

In attesa di conoscere la loro scelta sulla permanenza dello Special One sulla panchina della Roma, vi chiediamo: secondo voi sarebbe giusto continuare con Josè Mourinho e rinnovargli il contratto, in scadenza a giugno? Votate il sondaggio e diteci la vostra nell’apposito spazio dedicato ai commenti!