Cengiz Under e Pau Lopez al Marsiglia, tutto fatto: cifre e modalità dell’accordo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ fatta: anche Cengiz Under saluta la Roma. L’attaccante turco, 23 anni, finirà al Marsiglia con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

E’ questa la novità emersa nelle ultime ore e rivelata da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Si abbassano però le cifre dell’affare: il club francese verserà il prossimo anno 8 milioni di euro più bonus alla Roma per acquistare a titolo definitivo il calciatore.

Prevista inoltre una percentuale sulla futura rivendita del calciatore: stando a quanto fa sapere il giornalista Marco Juric di Rete Sport, si tratta del 20%. Under, fa sapere Filippo Biafora de Il Tempo, è già nella città francese per svolgere le visite mediche.

#CengizUnder lascia nuovamente l’#ASRoma e va al #OlympiqueMarseille in prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore, accompagnato dagli agenti Mirsad Turkcan e Utku Cenikli, è in città per svolgere le visite mediche. Poi sarà il turno di #PauLopez@tempoweb pic.twitter.com/vHGtmz9Hsg — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 3, 2021

Anche Pau Lopez giocherà nel Marsiglia il prossimo anno: il portiere spagnolo ha sciolto ogni dubbio sul trasferimento in Ligue 1. Pau Lopez arriverà in città per le visite mediche di rito nella giornata di martedì 6, subito dopo firmerà il contratto con il club francese.

Per il portiere spagnolo prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze (20), per un incasso complessivo di circa 12 milioni. La Roma risparmierà 18 milioni lordi di ingaggi dalla cessione dei due calciatori.