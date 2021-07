Roma, svelato il calendario delle amichevoli estive: si parte il 18 luglio con la Reggina

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dalle pagine dei quotidiani “Gazzetta dello Sport” e “Il Messaggero“, viene svelato oggi il calendario delle amichevoli che la Roma affronterà in questo ritiro estivo.

Si parte il 18 luglio, a Trigoria, contro la Reggina, squadra calabrese che milita in Serie B. Una settimana dopo, e cioè il 25 luglio, i giallorossi affronteranno Ternana, altro club cadetto, sempre al Fulvio Bernardini.

Poi, una volta in Portogallo (zona Faro, in Algarve) a fine luglio, due test con Siviglia e Betis. Una volta tornati in Italia, la Roma affronterà il Craiova l’8 agosto. Poi, prima del debutto in Conference League, ci sarà spazio per un un ultimo match, che dovrebbe cadere il 14 agosto e giocarsi all’Olimpico: avversario ancora da decidere.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero