Cesari: “Errore grave di Chiffi. Con un reclamo entro 24 ore Roma-Fiorentina sarà invalidata”

AS ROMA NEWS – Rigiocare Roma-Fiorentina è possibile per il grave errore di Chiffi. Lo afferma l’ex arbitro Cesari a Pressing, trasmissione in onda su Italia 1, dopo aver analizzato l’episodio che ha portato al rigore per la Roma dopo il contatto tra Dzeko e Terracciano.

“Dopo il suo tocco, Chiffi avrebbe dovuto interrompere il gioco e scodellare la palla – afferma Cesari -. È un errore grave. Se la Fiorentina facesse reclamo entro 24 ore il giudice sportivo non potrebbe fare altro che accettarlo e la partita sarebbe invalidata”.

Secondo il regolamento infatti “il pallone non è più in gioco quando tocca un ufficiale di gara, rimane sul terreno di gioco e una squadra inizia un attacco promettente, oppure il pallone entra direttamente in porta, o ancora cambia la squadra in possesso del pallone. In tutti questi casi, il gioco verrà ripreso con una rimessa dell’arbitro”. La valutazione di Chiffi nell’azione è di non aver dato nessun vantaggio ai giallorossi e per questo ha lasciato correre.