Roma-Fiorentina 2-1, le pagelle dei quotidiani. Corriere della Sera: “Mancini flop, voto 4,5”, Corsport: “Veretout glaciale, voto 7,5”

AS ROMA NEWS – Queste le pagelle dei quotidiani di Roma-Fiorentina 2-1, gara vinta dai giallorossi grazie alla doppietta su rigore di Veretout. I giornali premiano il francese con la palma di migliore in campo.

Bocciato a sorpresa Gianluca Mancini, addirittura da 4,5 per il Corriere della Sera. Qualche insufficienza anche per Diawara, Pau Lopez e Dzeko, bene Spinazzola. Tante le divergente tra un quotidiano e l’altro sulle prestazioni offerte dai calciatori giallorossi. Ecco tutti i voti dei principali giornali oggi in edicola:

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez 5,5; Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 7; Bruno Peres 6, Diawara 6, Veretout 7,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6,5. Subentrati: Zaniolo 6, Cristante sv, Carles Perez 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

TUTTOSPORT (CARINA)

Pau Lopez 6; Mancini 5, Smalling 6, Kolarov 7; Bruno Peres 6, Diawara 5,5, Veretout 7, Spinazzola 7; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6. Subentrati: Zaniolo 6, Cristante sv, Carles Perez sv. Allenatore: Fonseca 6.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 6; Mancini 5, Smalling 6, Kolarov 6,5; Bruno Peres 6, Diawara 5,5, Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Zaniolo 6, Cristante 6, Carles Perez sv. Allenatore: Fonseca 6.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 5,5; Mancini 4,5, Smalling 6, Kolarov 6,5; Bruno Peres 6, Diawara 5,5, Veretout 7, Spinazzola 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Zaniolo 6,5, Cristante 6, Carles Perez 6,5. Allenatore: Fonseca 6.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 7; Bruno Peres 6,5, Diawara 7, Veretout 7, Spinazzola 7; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Zaniolo 6,5, Cristante 6,5, Carles Perez 6,5. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Pau Lopez 6; Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 7, Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Zaniolo 6, Cristante sv, Carles Perez sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

LA STAMPA (DE SANTIS)

Pau Lopez 6; Mancini 5,5, Smalling 5,5, Kolarov 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6,5, Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Zaniolo 6, Cristante sv, Carles Perez sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 7; Bruno Peres 6,5, Diawara 6,5, Veretout 7,5, Spinazzola 7,5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Zaniolo 6, Cristante 6, Carles Perez 6,5. Allenatore: Fonseca 6,5.

LEGGO (BALZANI)

Pau Lopez 5,5; Mancini 5, Smalling 6, Kolarov 7; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Zaniolo 6,5, Cristante 6, Carles Perez 6,5. Allenatore: Fonseca 6.