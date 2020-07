“ON AIR!” – MAGNI: “Da diverse partite nel dubbio si decide a favore della Roma”, ROSSI: “Da regolamento quello su Dzeko era rigore”, GALOPEIRA: “Il 4,5 a Mancini? Forse la pagella era del papà di Zaniolo…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Mi dispiace davvero tanto per Pellegrini, gli è successo di tutto quest’anno, davvero sfortunato… Contro la sfortuna c’è poco da fare. Qualcuno dice che non esiste, eppure guardate la stagione di Pellegrini: appena prova a risorgere gli succede qualcosa… Mancini prende 4,5 sul Corriere della Sera, ditemi se questa è una pagella. Siamo sicuri che sia di Valdiserri e non del padre di Zaniolo?… Diawara lungamente il migliore in campo, eppure c’è qualcuno che gli mette 5,5. E’ arrivato sempre prima degli altri sul pallone. L’avversario era quello che era ed è una partita da finale di stagione, ma Diawara ha giocato una partita da grande giocatore…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Sorvoliamo sul rigore, quello che sta succedendo queste cinque giornate non l’ho mai visto da quando sono nato. Effettivamente sono diverse partite che nel dubbio si decide a favore della Roma, e secondo me nemmeno il dubbio c’era ieri, per una serie di ragioni non era rigore. La palla non era più nella disponibilità di Dzeko sul fallo di Terracciano, e poi c’è Chiffi che aggiusta il pallone e quello è un errore tecnico gravissimo. La palla viene attutita e rientra più facilmente nella disponibilità del giocatore della Roma. Quello non è rigore mai per più di una ragione. E non è che ci sarebbe cambiato molto, ma per onestà intellettuale va detto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sulla partita c’è poco da dire, partita brutta, noiosa. Ma il campionato era già finito. Siamo quinti e ci evitiamo i preliminari di Europa League. Tutto qui. Una cosa miserevole…Per il resto, finalmente è uscita la storia che Fienga è contro Baldissoni perchè il primo vuole Friedkin mentre il secondo non si sa chi vuole…Ecco perchè c’è qualcuno che attacca Fienga dalla radio, perchè lui tiene a Baldissoni… Per il resto i pallottiani festeggiano la vittoria dello scudetto della Juve, perchè tanto vince sempre la stessa squadra, e siccome la Roma è una squadra mediocre dobbiamo rimanerlo…non si sopportano più…”

David Rossi (Roma Radio): “La Roma ha vinto, conquista il sesto risultato utile positivo, e senza quella sciagurata giocata di Spinazzola contro l’Inter sarebbe stata la sesta vittoria consecutiva. Noi eravamo gli imbecilli che dicevamo che questa Roma era da primi quattro posti… La Roma vince una partita complicata, contro la miglior difesa post-Covid. Abbiamo faticato a trovare il varco giusto perchè la Fiorentina era molto compatta dietro… Il rigore? Se il tocco dell’arbitro cambia il possesso della palla il gioco va interrotto, ma in quel caso il possesso resta della Roma quindi Chiffi è stato molto lucido…E il contatto tra Terracciano e Dzeko c’è prima che la palla esca, quindi quello da regola è rigore. Anche se a me farebbe rabbia prendere un rigore così. Ma fino a quando c’è la regola… Il 4,5 a Mancini? E’ una captatio benevolentiae…si cerca di dire Zaniolo “hai visto come l’ho sistemato io Mancini…“…ma che ve le devo spiegare io certe cose…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma ha dominato la partita… Non capisco perchè la Fiorentina giochi in quel modo. Ormai sei salvo, ma perchè metti Chiesa come terzino…La Fiorentina poteva fare di più rispetto a quella vista ieri… Leggo un 4,5 a Mancini per la partita di ieri, quando cancella Ribery dal campo: quelli sono i tifosi di sé stessi…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Ora devi mettere al sicuro il quinto posto. Se batti il Torino, poi contro la Juventus mi sa che vedremo gli allievi…perchè dopo hai 4 giorni prima della partita di coppa… La Roma per ripartire deve essere rasa al suolo, e non parlo di sfera tecnica, perchè qualcosa di buono è stato fatto. Ci sono giocatori bravi, non tutti, ma di sicuro era una rosa che non meritava di uscire dalla corsa per il quarto posto con dieci turni d’anticipo…Per il quarto posto dovevi lottartela fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Il campionato per me resta deficitario, a meno che non vogliamo dire che le prime quattro sono di un’altro pianeta… Se cominciamo ad accontentarci del quinto posto in classifica, l’anno prossimo rischiamo di arrivare ottavi…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Roma con le figurine è tranquillamente tra le prime quattro del campionato, ma questo conta fino a un certo punto, perchè poi bisogna confermarlo in campo. E in campo la squadra ha avuto troppi momenti di vuoto che poi hanno scavato il solco in classifica dalla quarta, è tutto lì il problema…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma mi sta convincendo, l’assetto mi sembra quello giusto. Manca ancora Zaniolo, e va rivista la posizione di Pellegrini. Ma mi sembra il modulo giusto. Io credo sia un buon assetto questo qui per la squadra, che sta rispondendo bene. Se Spinazzola non si inventava quell’errore, la Roma avrebbe vinto anche quella partita contro l’Inter. Se giochi con Mkhitaryan e Zaniolo dietro a Dzeko, credo che la Roma sia messa bene. Non so se basterà a battere Monchi, il Siviglia è una squadraccia, ma la Roma sta bene… Il rigore? Questi arbitri sono pericolosi, rischiano di condizionare la carriera di qualche allenatore…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il rigore non ci doveva essere, l’arbitro doveva fermare il gico, quello è un errore tecnico molto grave da parte di Chiffi… Commisso ha ragione, ha avuto già un torto contro la Lazio, e ora ce l’ha avuto contro la Roma…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma sta bene. Fonseca dopo averla girata e rigirata, ha trovato la quadratura giusta. Le ali faticano, però mi sembra una squadra logica adesso. A me non entusiasmano i centrocampisti, Villar e Diawara non sono da grande squadra, ma la Roma così mi piace. Fonseca riesce a tirar efuori il meglio di sé nei momenti di difficoltà…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Diawara non è adatto a una grande squadra, ma mi domando se la Roma sia una grande squadra o se è destinata ad esserlo. Per una Roma quinta a distanza siderale dalla zona Champions va benissimo, ma per fare il salto di qualità ci vuole altro. A Milano quasi più che a Firenze parlano molto di quel rigore. Se fosse capitato a parte invertite credo che ci avremmo fatto delle trasmissioni…”

Redazione Giallorossi.net