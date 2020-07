Cessione Roma, le ultime: aumentano le manifestazioni di interesse sul tavolo di Pallotta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto fermo sul fronte cessione. La Roma resta in vendita, Pallotta continua a ricevere manifestazioni di interesse per il club ma al momento l’unico ad avere avanzato un’offerta concreta resta Dan Friedikin. Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda arrivano questa mattina dai microfoni di Tele Radio Stereo durante l’intervento del giornalista Alessandro Austini.

Il club capitolino sembra attrarre parecchio gli investitori di mezzo mondo, dato che nelle ultime settimane sono giunte al presidente della Roma diverse manifestazioni di interesse. Facendo il paragone con la vendita di un immobile, sono tanti i soggetti che hanno visto casa e che hanno espresso il desiderio di comprarla.

Tra i tanti soggetti che sono interessati alla Roma, portati da Fienga, Baldissoni, Baldini e Malagò, non c’è ancora nessuno però che ha trovato un accordo di massima sul prezzo per passare al preliminare di vendita. Siamo quindi ancora fermi a semplici ammiccamenti, ma i soggetti che si dichiarano pronti a comprare la Roma sono tanti.

Intanto ieri il like su Twitter alla foto dell’abbraccio tra i giocatori della Roma da parte di Sultan Zahid che ha scritto “congratulazioni ai lupi” ha di nuovo scatenato le fantasie dei tifosi giallorossi. Ma a differenza del nome, il soggetto in questione non sarebbe un facoltoso sultano ma solo un membro onorario del Al-Hilal, club che milita nel massimo campionato saudita.

Fonte: Tele Radio Stereo