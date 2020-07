Siviglia preoccupato dopo il caso Banega: test a tappeto e allenamenti distanziati

AS ROMA NEWS – In casa Siviglia tiene banco il caso Banega, sorpreso a ballare senza distanziamento in una discoteca che poi ha fatto registrare 11 positivi al Coronavirus tra i dipendenti.

La squadra andalusa, che affronterà la Roma il 6 agosto nell’ottavo di finale a gara secca di Europa League, ha ripreso il lavoro in vista della sfida contro i giallorossi, ma il caso dell’argentino ha costretto la squadra a lavorare mantenendo il distanziamento.

Una scelta precauzionale voluta del club: la situazione preoccupa parecchio il Siviglia in vista della sfida contro i giallorossi, e gli andalusi hanno ordinato analisi a ogni livello per tutto il gruppo squadra, dirigenti compresi. Nel caso in cui un giocatore venisse infatti trovato positivo al Covid, salterebbe la gara contro la Roma.

