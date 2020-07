Giudice Sportivo: Mancini entra in diffida. Rincon salta Torino-Roma

AS ROMA NEWS – Il Giudice Sportivo ha emesso le sue decisioni dopo la trentaseiesima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Roma, il difensore giallorosso Gianluca Mancini entra in diffida dopo il giallo rimediato ieri contro la Fiorentina.

Un turno a Thorsby (Sampdoria), Stryger Larsen (Udinese), Nandez (Cagliari), Palacio (Bologna), Rabiot (Juventus), Rispoli (Lecce), Rrahmani (Hellas Verona) e Rincon (Torino), che salterà la sfida contro la Roma. Ammenda di 5000 euro al DS della Fiorentina, Daniele Pradè, entrato nel recinto di gioco per contestare una decisione arbitrale.

Questi dunque i calciatori che sono diffidati nella Roma e che, con un giallo, rischieranno di saltare l’ultima gara contro la Juventus: Diawara, Dzeko, Kluivert, Mancini e Santon.