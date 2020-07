Cessione Roma, Al Baker: “Interesse per un club italiano, ma ora non posso fare nomi”. Pallotta: “Non ho mai parlato con lui”

ULTIME AS ROMA – La cessione della Roma resta un tema bollente e da ieri ha preso a circolare la voce dell’interesse di un fondo sovrano del Kuwait nei confronti del club giallorosso. Nella notte è spuntato il nome dell’uomo di affari Fahad Al-Baker che avrebbe addirittura già presentato un’offerta per la Roma.

James Pallotta però si è affrettato a chiarire: “Non ho parlato con lui”. Lo stesso Al-Baker è intervenuto su Twitter per prendere posizione sull’indiscrezione: “La notizia che un’offerta fatta per la Roma è stata accettata non è vera. Questo mi ha messo in una posizione imbarazzante. Non sono in fase di negoziazione con nessun club italiano al momento”.

The news about an offer I made to A.S Roma has been accepted is not true. This has put me in an embarrassing situation

I’m not in a negotiation stage with any Italian club at the moment. #ASR #roma — فهد عبدالرحمن البكر (@fahadalbaker1) July 15, 2020

“Ho chiesto a tutte le persone di essere precise su ciò che riportano su di me sui media perché non sopporterò false informazioni diffuse sui media o sui social. Ho presentato un interesse per un club italiano. Secondo le regole, non sono autorizzato a fare nomi finché non abbiamo concluso l’affare“. Il giallo continua. Alla prossima puntata.