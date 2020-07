Scoppia il caso Dzeko: segna e non esulta, ecco il perchè

ULTIME NEWS AS ROMA – “Edin a muso lungo, gol senza esultare“, titola oggi Il Messaggero (G. Lengua), che parla addirittura di caso scoppiato dopo il gol messo a segno ieri sera contro il Verona.

L’attaccante, in rete grazie a un pregevole stacco aereo, ha scelto di non esultare rendendo pubblica la polemica per le voci che lo proietterebbero lontano dalla Capitale.

Il bosniaco non segnava da Roma-Sampdoria e nei giorni scorsi sono cominciate a circolare sia le indiscrezioni di mercato (su di lui Inter e Juventus) sia alcuni interrogativi sulla sua forma e sullo stipendio di 7,5 milioni, troppo oneroso per un club con le casse in rosso.

Questa mattina dall’emittente radiofonica “Radio Radio” arrivano poi altre indiscrezioni sul nervosismo manifestato ieri da Dzeko: un dirigente del club gli avrebbe comunicato la necessità di venderlo e di cominciare a cercarsi un’altra squadra. Da qui il malumore di Dzeko.

Fonti: Il Messaggero / Radio Radio