“ON AIR!” – BERSANI: “La stagione della Roma è da 4, per me il campionato è finito a Napoli”, GALOPEIRA: “Zaniolo? Fonseca fa bene a rimetterli in riga”, FOCOLARI: “Dzeko nervoso è l’ennesimo autogol di dirigenti incapaci”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Se si crea un contenzioso tra Zaniolo e Fonseca secondo voi chi vince? Non va bene… L’allenatore può dare una strigliatina a un ragazzo di 20 anni. Io tre settimane fa non leggevo Zaniolo in bilico, ma leggevo Fonseca all’ultima spiaggia. E allora perchè non può dirgli di rimettersi in riga…Lo ha fatto con Kluivert, e viva dio che ci sta un allenatore che lo fa… Vedo fare alla Roma i soliti errori, ma come fai a sbagliare tutti i contropiedi tre contro due, li sbagli senza nemmeno arrivare a tirare in porta…io divento matto…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Ma che si può fare con Pellegrini…così diventa un giocatore senza senso..altri che Paris Saint Germain, ma quel Pellegrini dove va… Ieri a me non è piaciuto Diawara…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La fine della partnership con la Nike? Dal punto di vista dell’immagine non è una gran notizia per la Roma, ma dal punto di vista economica non perde un granché dato che la Roma prendeva quattro soldi… Zaniolo? Non vedo tanto l’opportunità dell’uscita pubblica di Fonseca. Il rimprovero fatto da Fonseca assume una particolare forza…

David Rossi (Roma Radio): “La Roma non mi è sembrata stanca ieri, ma poco lucida nelle scelte. Ci sono state prestazioni al di sotto dello standard, come Diawara, Pellegrini e Bruno Peres, e non a caso sono stati i primi ad essere sostituiti. Dzeko? Da ieri è lo straniero che ha segnato più gol nella Roma. A me ieri la prestazione di Edin non è piaciuta, sbaglia due gol facili, lì non devi prendere la porta. Da un giocatore del suo livello, perchè per me è uno dei 10 più forti del mondo, deve prendere almeno lo specchio della porta…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La partita di ieri, viste le occasioni da gol, non ha avuto storia. Il Verona gioca bene, ma non ha mai tirato in porta, ieri per le palle gol create la Roma doveva vincere con tre gol di scarto. La Roma se lì stra-meritata. Ha fatto meglio di Inter, Juve e Lazio, ci si è rimessi in cammino dopo che sembravano sull’orlo del baratro. Dopo Roma-Udinese temevo che le avremmo perse tutte. Quella del 6 agosto può cambiare la stagione…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Vedere la partita della Roma non sono più due ore di divertimento… Dzeko dopo che ha segnato sembrava uscito da una visita medica dove ti dicono che sono necessari nuovi accertamenti…aveva una faccia… Cosa aveva? Questa è una squadra da media-alta classifica che galleggia in attesa che finisca questo campionato, e si capisca chi c’è e chi rimane. Alcuni giocatori di bassa caratura sperano di restare, perchè tanto chi se li compra, mentre altri hanno la testa già altrove… E’ una squadra che tira a campare, e noi con loro. Noi non abbiamo traguardi, secondo me non credono nemmeno all’Europa League… Il rimprovero a Zaniolo di Fonseca? Penso siano solo cose del momento, e lì rimangono…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Kolarov non mi sembra più in grado di fare a sinistra quello che faceva prima, in questa nuova posizione 7-8 partite in più all’anno potrebbe pure fartele. Ma bisogna capire l’assortimento. Uno è Mancini, ma il centrale non può essere Ibanez…per quanto stia crescendo, dobbiamo vedere le partite quando contano. Altrimenti adesso diventano tutti forti. Quando c’era da fare queste prestazioni, non le hanno fatte…Per me il campionato è finito a Napoli-Roma, adesso queste partite non contano. Nelle partite che contavano sei affogato, questi sono i fatti. Ora sono gare di allenamento contro squadre che non hanno molto da chiedere. Per me il campionato della Roma resta da 4 in pagella…”

Ilario Di Giovabattista (Radio Radio): “Pellegrini si tuffa, il rigore di ieri non c’era…Quello è proprio difficile considerarlo un rigore, dai… Il nervosismo di Dzeko? Qualcuno della dirigenza gli ha detto che deve trovarsi un’altra squadra…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il problema sono le dichiarazioni di Fonseca, se lo ha ripreso in quel modo vuol dire che il giocatore non ha seguito le indicazioni che gli aveva dato. La Roma sta migliorando, Fonseca ha influito col nuovo modulo. Però gli episodi non possono essere ignorati, e ieri ci sono stati. Magari la Roma avrebbe vinto lo stesso, però se tu mi dai un rigore che non c’è, e poi non mi dai un rigore che invece c’era… Però la Roma è in miglioramento, con Fonseca che si inventa delle cose che Inzaghi non si inventa, e gli va detto bravo… Dzeko? Trovo allucinante questa storia del fatto che sia stato messo in vendita, se è questo il motivo per cui non ha esultato è grave. E’ un altro autogol di questa pletora di dirigenti abbastanza incapaci che ha la Roma… Ma il contratto glielo hanno fatto loro, mica qualcuno venuto da Marte…”

Franco Melli (Radio Radio): “Per me la partita è stata decisa dagli episodi, dagli errori dell’arbitro. La Roma però ha avuto parecchie occasioni in contropiedi. Dzeko si è mangiato un paio di gol incredibili. Io credo che Dzeko non valga tutto quello che costa…E’ un ottimo giocatore, ma con un ingaggio incredibile. Se la Roma vuole risparmiare 30 milioni, li capisco pure. Se vuoi sistemare la situazione, da qualche parte dovrai cominciare. Poi si tratta sempre di chi prendi al suo posto. Ma se prendi un successo degno, magari lo paghi la metà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dzeko segna e non esulta? Gli hanno detto di trovarsi una squadra…ma è vero? Se è così, ne prendo atto… Il Verona si lamenta, e il rigore è discutibile perché l’entrata sembrava sulla palla. Poi però c’è tutto il resto della partita…non possiamo dire che il Verona abbia perso per il rigore, a me non sembra. Il Verona non è stato quasi mai pericoloso, ha avuto il pallino del gioco, ma ha concesso dei contropiedi clamorosi alla Roma che poteva arrotondare il vantaggio…”

