Zaniolo non rincorre, Mancini e Veretout lo strigliano: ecco cosa è successo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Scintille a fine partita nonostante la vittoria. La Roma centra la terza vittoria consecutiva battendo 2 a 1 il Verona, ma a fare notizia è più quello che succede al termine della gara di quanto accaduto nei 90 minuti. Nel centro del mirino stavolta ci finisce Nicolò Zaniolo, subentrato al minuto 66 al posto di Pellegrini e reo di non aver messo tutto l’impegno necessario al servizio della squadra.

Prestazione troppo molle quella del talento giallorosso, che ha scatenato la reazione di Gianluca Mancini, uno che di personalità ne ha da vendere nonostante la giovane età. Al compagno di squadra non è andato giù il fatto che Zaniolo non rincorresse quasi mai l’avversario, lasciando spesso scoperta la zona presidiata proprio dall’ex Atalanta.

E così, dopo alcuni rimbrotti a gara in corso, al fischio finale Mancini è corso verso il compagno di squadra, diretto negli spogliatoi, per dirgliene quattro. La discussione è proseguita nel sottopassaggio, con altri giocatori della Roma che hanno preso le parti al difensore, criticando l’atteggiamento avuto da Zaniolo. Tra questi soprattutto Jordan Veretout, uno che invece in campo scarica il contachilometri rincorrendo tutto e tutti.

Mister Fonseca a quel punto ha dovuto dare un segnale alla squadra schierandosi apertamente con Mancini e puntando il dito contro Zaniolo. Ma era lecito aspettarselo. Già in conferenza stampa il tecnico portoghese aveva più volte ribadito a chi gli chiedeva del 22 giallorosso: “Conta la squadra, non il singolo“. Concetto ribadito con maggior enfasi nel post gara di ieri.

Normali questioni di spogliatoio che nulla hanno a che vedere con possibili manovre di mercato, come qualche malizioso ha subito pensato ieri. Zaniolo sa di avere un grande talento, riconosciuto anche da tutta la squadra, ma sbaglierebbe se si considerasse già una stella. Inoltre nel calcio moderno tutti devono correre e sudare, anche i grandi campioni. Una regola che Fonseca ha pensato di ribadire anche ieri al suo calciatore.

Giallorossi.net – F. Turacciolo