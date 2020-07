Piccinini attacca Pallotta: “Dovrebbe vergognarsi per non aver rinnovato il contratto di Nela”

AS ROMA NEWS – L’ex telecronista delle reti Mediaset, Sandro Piccinini, attacca duramente il presidente della Roma James Pallotta per non aver rinnovato il contratto a Sebino Nela.

“Dovrebbe vergognarsi per quello che ha fatto”, l’affondo del giornalista su Twitter in riferimento alla decisione del presidente della Roma di lasciar andare via l’ex terzino giallorosso.

“Seguo il calcio da 40 anni e ne ho viste di tutti i colori. Non mi scandalizzo facilmente. Ma il mancato rinnovo contrattuale per un professionista esemplare come Sebino Nela è un’ingiustizia. Non voglio che passi sotto silenzio. Il Presidente Pallotta dovrebbe vergognarsi“.