Cessione Roma, settimana bollente: Baldini lavora alla cordata sudamericana, ma c’è un nome “top secret” pronto a spuntare

AS ROMA NEWS ULTIME – Si preannuncia una settimana calda per quanto riguarda la Roma e le novità attese sul fronte cessione. Già ieri, nella notte, si erano rincorse voci incontrollate sul nome (che però non trova conferme) di Al Baker, uomo d’affari del Kuwait che aveva parlato di interesse nei confronti di un club italiano quotato in borsa. Pallotta però ha subito smentito: “Mai sentito”.

Gli ultimi rumors che arrivano oggi da Tele Radio Stereo parlano però di due o tre gruppi interessati alla Roma oltre al già noto Friedkin. Partiamo proprio dal texano: Dan e suo figlio Ryan non sono usciti di scena, ma del tanto chiacchierato rilancio non c’è stata ancora traccia. La posizione resta di attesa, soprattutto ora che sembrano essere entrati in gioco altri soggetti potenzialmente interessai al club capitolino.

Confermato quanto scriveva questa mattina Il Messaggero: c’è Franco Baldini al lavoro sulla cordata sudamericana. E’ l’ex ds della Roma ad aver portato all’attenzione di Pallotta questo gruppo che sta manifestando un interesse concreto, ma che al momento non ha presentato offerte né ha avviato una due diligence sul club giallorosso. Non è da escludere che, qualora l’affare dovesse concretizzarsi, Baldini possa assumere un ruolo di primo piano all’interno dei quadri dirigenziali. Ma per ora siamo nel campo delle pure ipotesi.

Dall’altra parte c’è Mauro Baldissoni, anche lui a caccia di investitori interessati all’affare Roma: lo aveva già fatto in passato con George Soros prima e con James Pallotta poi. Gruppi e investitori interessati al club giallorosso ce ne sono, e al momento sono almeno un paio. Tra queste ci sarebbe quella di un soggetto ritenuto particolarmente importante e per questo tenuto ancora “top secret“. Se provenga dall’Arabia o dall’America ancora non è dato saperlo. Ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare importanti novità.

Fonte: Tele Radio Stereo