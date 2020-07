Silipo conquista il Palermo: acquisto a titolo definitivo. Ma la Roma mantiene un diritto di ricompra

CALCIOMERCATO AS ROMA – Andrea Silipo, esterno d’attacco classe 2001 di proprietà della Roma, s’appresta a tornare al Palermo. Nei due mesi in maglia rosanero, il calciatore ha realizzato 2 reti in 9 presenze, ma il club siciliano è rimasto impressionato a tal punto da acquistarlo.

Secondo quanto riferisce il portale “gianlucadimarzio.com”, le due società hanno trovato un accordo per la cessione a titolo definitivo, con la Roma che si riserva però un diritto di recompra per le prossime stagioni.

Andrea Silipo, 19 anni, è cresciuto nel settore giovanile della Roma. Pupillo di Bruno Conti, che lo strappò alla Lazio diversi anni addietro, ha trascinato la Roma alla vittoria dello scudetto Under 17 contro la ben più quotata Atalanta mettendo a segno due gol. Poi il passaggio in Primavera con qualche difficoltà, prima della chiamata da Palermo.

