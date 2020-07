Roma, Bianda saluta: va al Zulte Waregem in prestito con diritto di riscatto

AS ROMA CALCIOMERCATO – Nessuna presenza con i grandi, tanta Primavera con De Rossi. Ora per William Bianda, difensore classe 2000, si apre la possibilità di giocare tra i professionisti.

Il ragazzo andrà in prestito con diritto di riscatto al club belga dello Zulte Waregem. Acquistato dall’ex ds giallorosso Monchi dal Lens nell’estate 2018 per 6 milioni di euro più 5 di bonus, per il francese è arrivata la possibilità di dimostrare il suo talento.

Proprio in quella Pro League diventata porto di approdo interessante per molti giovani per valutarne la crescita.

Fonte: Gianlucadimarzio.com