Serie A: l’Inter travolge lo Spal (0-4) e va a -6 dalla Juve, la Lazio scivola al quarto posto

ALTRE NOTIZIE – L’Inter vince facile a Ferrara travolgendo lo Spal con un rotondo 4 a 0, e così la squadra guidata da Antonio Conte si porta al secondo posto, a 6 punti dalla Juve.

I quattro gol dei nerazzurri portano la firma di Candreva (37′), Biraghi (55′), Sánchez (60′) e Gagliardini (74′), in una partita a senso unico e mai in bilico per l’inter.

Al terzo posto passa quindi l’Atalanta, mentre scivola addirittura in quarta posizione la Lazio, reduce da tre sconfitte e un pareggio.

Redazione Giallorossi.net