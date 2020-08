Cessione Roma, Al Jarida: “Il gruppo kuwaitiano non è stato in grado di presentare un’offerta a Pallotta”. Ora la strada per Friedkin è spianata (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Al-Baker si ritira dalla corsa alla Roma. Lo riferisce il giornale on line “Al Jarida“, quotidiano del Kuwait che in un’ultima ora racconta come “la corsa per l’acquisto sul club italiano si è conclusa, poiché le parti kuwaitiane non sono state in grado di raggiungere un accordo con i loro partner al fine di concordare un’offerta adeguata per vincere l’affare”.

La Roma quindi finirà a Dan Friedkin. La richiesta di Pallotta di presentare una proposta vincolante entro 24 ore ha messo in una posizione di grande difficoltà Al-Baker, che non ha potuto soddisfare le richieste del presidente giallorosso.

عاجل – مهلة «المستثمرين الكويتيين» انتهت.. و #روما سيبقى بقيادة أميركية • وضعوا في موقف صعب من قبل رئيس النادي بالوتا

• أمهلهم لأقل من 24 ساعة لتقديم عرض يفوق المقدم من قبل المستثمر الأميركي فريدكنhttps://t.co/d98cIwI4ml pic.twitter.com/x2tVIonTiD — الجريدة (@aljarida) August 5, 2020

A questo punto resta in corsa solo Dan Friedkin, la strada alla Roma è spianata per il magnate texano che nelle prossime ore potrebbe davvero arrivare a dama e chiudere una volta per tutte questa vicenda.

Come previsto alle 11 è scaduta la deadline per #AlBaker: conferme dirette dagli investitori del #Kuwait sul fatto che non si andrà avanti con la trattativa. La strada per Dan #Friedkin è ora spianata#ASRoma @tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/AVmLmNjrqI — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 5, 2020

Fonte: Al Jarida