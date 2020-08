Dzeko resta con ingaggio spalmato. Pastore in lista gratuita, Cetin è già a Verona

CALCIOMERCATO AS ROMA – Aggiornamenti di mercato in casa Roma dai quotidiani in questo mercoledì 5 agosto dove tutti gli occhi sono puntati sulla cessione del club. Edin Dzeko, scrive la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), è destinato a restare: la dirigenza vuole rinnovargli il contratto in modo da spalmare su più anni il suo pesante ingaggio.

Chi invece è destinato a salutare è Javier Pastore: l’avventura in giallorosso del trequartista argentino è ormai ai titoli di coda. Il giocatore, escluso dalla lista Uefa da Fonseca, ha di nuovo accusato problemi all’anca. Stando a quanto racconta il Corriere della Sera (L. Valdiserri), per risparmiare su ingaggio e ammortamento la Roma è disposta a dare a Pastore il cartellino gratuito e accettare una minusvalenza.

Chi invece ha già salutato è il turco Cetin: il calciatore sta svolgendo in questi minuti le visite mediche col Verona, poi firmerà il contratto con i veneti. Si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, ma la Roma conserverà la possibilità di riacquistarlo: per le cifre ufficiali sarà necessario attendere il comunicato.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport