Smalling: “Tornare alla Roma? Ci proverò…”

AS ROMA NEWS – Chris Smalling ha salutato Trigoria con tanta amarezza. Il giocatore ha dovuto fare le valigie e lasciare la Capitale a malincuore: lui e la sua famiglia a Roma si trovavano benissimo e fosse stato per loro sarebbe rimasti qui.

Purtroppo però a decidere è stato il Manchester United, proprietario del cartellino: la Roma non ha soddisfatto le richieste degli inglesi e il giocatore è stato richiamato alla base. Ma non è escluso che la volontà di Smalling, unita al cambio di proprietà in casa giallorossa, possano riaprire scenari inaspettati.

Ci spera lo stesso centrale inglese. Oggi l’edizione della Gazzetta dello Sport riporta un virgolettato di Smalling nel quale il difensore afferma: “Tornare alla Roma? Ci proverò“. La sua volontà può essere importante, ma le mosse decisive spetteranno al club capitolino che dovrà usare argomento convincenti per far crollare le resistenze dello United.