Tutti i dubbi di Fonseca per Siviglia-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Domani sera in Germania la Roma si gioca un pezzo importantissimo della sua stagione, e lo farà senza poter contare su Smalling e Veretout, due pilastri rispettivamente di difesa e centrocampo. Fonseca dovrà fare a meno del centrale inglese per tutta la competizione, e al suo posto schiererà Ibanez.

A centrocampo invece, al posto del francese ex Fiorentina, c’è il primo rebus da sciogliere: Diawara è sicuro di una maglia, la seconda dovrebbe andare a Cristante, anche se non è escluso che il mister possa decidere di abbassare Pellegrini in mediana, confermando Zaniolo sulla trequarti.

Se invece Fonseca decidesse di far partire il talento di Massa dalla panchina, a quel punto l’impiego di Cristante sarebbe scontato, con Pellegrini riportato più avanti. In attacco sicuri di una maglia sono Mkhitaryan e Dzeko, i due calciatori più esperti e ricchi di talento a cui si affida la Roma per superare il Siviglia, assoluto specialista di questa competizione europea.

