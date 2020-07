Cessione Roma, un gruppo arabo ha chiesto tempo a Pallotta per formalizzare un’offerta

AS ROMA NEWS ULTIME – Friedkin resta il grande favorito, ma attenzione alle possibili sorprese. Non è infatti solo il texano a interessarsi ai conti della Roma. Ad accedere alla data room fornita ai potenziali investitori tentati dall’investire nel club giallorosso, ci sono almeno altri tre soggetti. Lo rivela l’edizione odierna de “Il Romanista” (P. Torri).

Stando a quanto rivela una fonte piuttosto importante, scrive il quotidiano dedicato ai giallorossi, oltre a Dan Friedkin almeno un’altra offerta sarebbe stata presentata informalmente a James Pallotta per l’acquisto del club. Il gruppo in questione, probabilmente arabo, avrebbe chiesto altro tempo, circa una decina di giorni, per poter studiare con maggior precisione i conti del club.

Alla scadenza di questa data, poi, il gruppo in questione deciderebbe di mettere nero su bianco la sua proposta. Che se davvero dovesse essere formalizzata, molto probabilmente risulterebbe quella vincente: sempre la stessa fonte fa infatti sapere che il cash sarebbe sicuramente superiore a quello fin qui offerto dal gruppo Friedkin.

Fonte: Il Romanista