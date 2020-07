Roma, cena di gruppo: la squadra si compatta in vista dell’Europa League

AS ROMA NEWS – Una cena senza pubblicità, senza social, in totale tranquillità, scrive Gazzetta.it (C. Zucchelli): è quella che la Roma, in ritiro a Torino tra le due partite contro il Toro (mercoledì scorso) e la Juventus (domani) ha fatto ieri al ristorante “Catullo”, a due passi dal centro e accanto al Po.

Presente tutta la squadra al completo, staff compreso, nel massimo riserbo perché i giocatori avevano voglia di vivere una serata tra loro. A svelare la cena di squadra il profilo social del ristorante e alcuni utenti che hanno ripreso i calciatori mentre uscivano dal locale in direzione del pullman che li stava attendendo.

Mascherina per tutti, orario normalissimo, la Roma è rientrata in hotel prima di mezzanotte. A consigliare il ristorante è stato probabilmente Spinazzola, che lo conosce bene per averlo frequentato quando giocava con la Juventus, mentre non si sa chi abbia pagato il conto a fine serata.

Di certo, dopo aver raggiunto la qualificazione aritmetica all’Europa League del prossimo anno e prima di tuffarsi nell’Europa League di questa stagione (appuntamento il 6 agosto a Duisburg contro il Siviglia dell’ex Monchi), la Roma si è voluta regalare la prima cena di gruppo post lockdown. Un modo per compattarsi, ancora di più, in vista di una competizione dove i giallorossi sperano di andare fino in fondo.

Fonte: Gazzetta.it