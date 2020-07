“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Cessione Roma? C’è una persona molto importante, ma il tempo stringe”, PIACENTINI: “Una figuraccia perdere Smalling per qualche milione”, ROSSI: “E’ più facile che la Roma giochi meglio col Siviglia che col Torino”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Se la Roma passasse il turno sarei sinceramente sorpreso, perchè vedo il Siviglia più pronto, più preparato. Se Pallotta avesse più tempo per cedere, non sarebbe Friedkin la sua prima opzione. Se Pallotta riuscisse a parlare con un interlocutore in particolare, probabilmente potrebbe rivedere la sua posizione. Sempre se avrà voglia di aspettare ancora prima di cedere. Il fondo del Kuwait? Non posso fare nomi, perchè racconterei una bugia. C’è una persona molto, molto, molto, importante. E se Pallotta avesse il tempo di verificare, di valutare quel tipo di operazione…però servirebbe molto più tempo, almeno sei mesi di lavoro. E Pallotta dovrebbe affrontare altre spese che non vuole affrontare più. La piazza spinge, lui è stanco…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Smalling non ci sono grosse novità, si continua a trattare. La piccola speranza percepita ieri è che a metà strada ci si potrebbe incontrare e chiudere abbastanza rapidamente… Per la Roma perderlo sarebbe quasi più un danno d’immagine che tecnico, perchè magari un altro forte lo trovi. Però perdere Smalling per due o tre milioni a due giorni dalla tua partita più importante della tua stagione, faresti una figura pessima…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Smalling è uno dei tre giocatori più forti della Roma, e senza di lui perderebbe il 30% della sua forza. Io un difensore così non lo vedevo da un po’ a Roma, anche se ne abbiamo avuti di molto buoni. Avere in squadra giocatori seri e professionali come Smalling ti serve, perchè le chiacchiere servono a zero, è l’esempio quello che conta. Per quanto riguarda Zaniolo, sapiamo purtroppo che al massimo ci riguarda uno o forse al massimo due anni. E se fosse più di due anni, vorrebbe dire che la sua carriera si è fermata. Ma se Zaniolo prosegue in questa crescita esponenziale, ci sta che la Roma non riesca a tenerlo. E’ chiaro che un giocatore che vale 200 milioni, una società delle dimensioni della Roma non può tenerlo, perchè ce ne stanno 4 o 5 al mondo che sono in grado di prendere un giocatore così. Il problema della Roma non è che un giorno darà via Zaniolo, ma che negli anni ha venduto una serie di giocatori che hanno impedito la formazione di una squadra. Se poi tu la grande stella la dai via, ti si deve perdonare fino a quando non riuscirai ad arrivare a certi livelli…”

David Rossi (Roma Radio): “Contro la Juve ci sarà spazio per tanti cambi: in difesa potrebbero esserci Cetin, Fazio e Juan Jesus, a centrocampo Villar e Cristante, Under e Perotti trequartisti, Santon e Kluivert a fare tutta la fascia, con Kalinic di punta. Ma non è escluso che si possa fare il 4-2-3-1. Il Siviglia è una squadra molto spagnola, che propone calcio e poco difensiva. Mentre il Getafe è una squadra più italiana, scorbutica, che però dopo il Covid si è dissolta… Roma-Siviglia sarà una bella partita per gli amanti del calcio…E’ più facile che la Roma giochi meglio contro il Siviglia che contro il Torino in casa, poi è ovvio che i valori in campo sono diversi…Io resto convinto che se la Roma si presentasse nel prossimo calciomercato con un titolare del Siviglia come punta di diamante, ti tirerebbero i sassi dietro…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La partita col Siviglia è apertissima, e secondo me a prescindere dalla presenza o meno di Smalling. Vi ricordo che Smalling è qua perchè è stato scelto dalla Roma, poi è ovvio che è facile riscattare un giocatore che fa una stagione oscena. Io spero che ci sia, ma non è che senza Smalling automaticamente è fuori. Secondo me sarà una partita aperta…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Sul campionato il bilancio è stato fatto, ed è finito in archivio come il campionato più anomalo dal dopo guerra per i motivi noti. Ma ora abbiamo questo grande stimolo, vedere le nostre squadre in Europa in una formula assolutamente inedita. La Roma non sai mai come la trovi, quest’anno poi non ha mai vinto una partita decisiva. Questo finale di stagione può essere fuorviante, e non perchè la Roma non sia cresciuta, ma perchè il calendario ti ha messo comunque di fronte a squadre quasi tutte arrivate. Smalling? Perdere un difensore così per una cifra sì importante ma non esorbitante sarebbe un problema… Friedkin è l’unico che ha non ha fatto chiacchiere, ma ha speso soldi per fare una due diligence, sono perizie che non fai gratis…”

Marco Juric (Rete Sport): “Una nuova proprietà significherebbe nuovi soldi nel club, nuovi obiettivi, anche una nuova organizzazione. E anche gli undici in campo. L’asticella si può alzare di molto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Juve-Roma partita assolutamente inutile, io lascerei a casa tutti e farei giocare solo le seconde linee. Spero che il cambio di proprietà possa avvenire il prima possibile, facendo contenti tutti, in tempo per preparare una squadra più competitiva di quella attuale. Juve-Roma? Dico X…”

Alvaro Moretti (Radio Radio): “Il prezzo e le pretese che vuole Pallotta mi sembrano alte, senza logica. Il Covid19 ha ridimensionato qualsiasi tipo di business. Il club non ha nulla di più di quello che aveva a dicembre. Il prezzo lo determina il mercato. Juve-Roma? Dico 2…”

Redazione Giallorossi.net