Gli occhi della Premier sulla Roma: quattro giocatori nel mirino delle inglesi

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Prima le cessioni e poi gli acquisti, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi). E dalla Premier League si muove qualcosa, con ben quattro giocatori della Roma finiti nel radar dei club inglesi.

Come ogni anno, questo in particolare, è necessario fare qualcosa in uscita per accumulare prima un tesoretto spendibile sul mercato, ed è per questo che Baldini sta lavorando per riuscire a piazzare qualche giocatori in Premier League.

In primis Justin Kluivert: alcuni intermediari hanno confermato l’interesse dell’Arsenal per l’olandese, ma Arteta non ha fretta ed è disposto a sondare eventuali alternative nel mercato.

Capitolo Under: il Napoli è molto vicino al turco ma il club capitolino spera in un rilancio dell’Everton per aumentare il prezzo di vendita. Attenzione anche ad Olsen, che piace all’Aston Villa come anche Diawara al Newcastle e al Leicester.

Fonte: Corriere dello Sport