Under, la Roma rischia la beffa: ok all’offerta del Napoli che però vira su Bernardeschi

CALCIOMERCATO AS ROMA NEWS – Cengiz Under al Napoli, la Roma dice sì all’ultima offerta dei partenopei di 25 milioni più 6 di bonus. Ma la cessione del turco al club di De Laurentiis sembra tutt’altro che scontata, visto che, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina), la priorità di Giuntoli sembra non essere il giallorosso.

Insomma, l’affare Under rischia di trasformarsi in un intrigo di mercato che potrebbe rivelare clamorose sorprese. Il Napoli infatti si sta muovendo contemporaneamente anche su altri fronti e ha presentato anche altre offerte: la prima al Sassuolo, la seconda alla Juventus.

Nel mirino del Napoli infatti ci sono anche Jeremie Boga, per il quale Giuntoli ha messo sul piatto 22 milioni di euro, ma soprattutto Bernardeschi, il vero obiettivo dei partenopei: l’idea è di mettere in piedi uno scambio con Milik. Gattuso ha già dato l’ok, manca solo quello del calciatore bianconero.

E la Roma? I giallorossi rischiano così di restare beffati. Le offerte dalla Premier e dalla Bundesliga per Under non si sono concretizzate, da qui la decisione di dire di sì alla proposta del Napoli. Che ora però potrebbe virare su altri obiettivi, lasciando Fienga e Baldini con un pugno di mosche.

