Uscita dalla Borsa e Paratici ds: il piano Friedkin è già pronto

AS ROMA NEWS – Il piano Friedkin per la Roma è già pronto, manca solo l’ok di Pallotta. Che non è di certo un piccolo particolare, dato che il presidente sembra essere rimotivato dopo la qualificazione in Europa League della squadra, scrive oggi La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

L’intenzione di Pallotta però resta quella di vendere, e al momento l’unica offerta sul tavolo è quella di Friedkin, che ha già predisposto un piano di rilancio del club. La Consob entro fine agosto darà il via libera all’aumento di capitale, che partirebbe tra fine settembre e i primi di ottobre. Per prima cosa si convertiranno i 90 milioni già immessi dal presidente, poi il texano, se subentrasse, potrebbe versare sia i 40 che mancano sia gli altri 45 che servono al fabbisogno del Club.

In prospettiva, poi, si pensa anche a un “delisting”, cioè al’uscita dalla Borsa, che al momento offre più vincoli che vantaggi. Blindando Zaniolo e Pellegrini sul mercato, ad ottobre procederebbe al rinnovo del Cda in scadenza, immettendo suoi uomini di fiducia a partire dal figlio Ryan.

Ci sarà da scegliere il nome del nuovo direttore sportivo: il sogno è Fabio Paratici. Andrà poi individuato l’uomo da affiancare a Bruno Conti nella gestione del settore giovanile e il nuovo sponsor tecnico che prenderà il posto di Nike. Intanto Pallotta aspetta la conclusione dell’Europa League: una vittoria storica cambierebbe completamente le carte in tavola così come il valore del club.

Fonte: Gazzetta dello Sport