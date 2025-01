Cessioni e rinnovi: Ghisolfi al lavoro

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Ranieri aspetta innesti sul mercato di gennaio per rinforzare la squadra e risalire la classifica, Ghisolfi intanto lavora sulle cessioni per sfoltire la rosa dai giocatori che non rientrano al momento nei piani del club e risparmiare anche sul monte ingaggi. Sono diversi i nomi che possono avere del movimento in queste settimane, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi).

Oltre a Pellegrini, il cui futuro è ancora tutto da scrivere, nella lista ci sono Hermoso, Le Fée, Dahl, Zalewski, Sangaré e Shomurodov. A loro il direttore sportivo sta cercando una sistemazione visto lo scarso minutaggio in campo in questa metà di stagione e un rendimento non certo esaltante.

Le Fée ha ricevuto manifestazioni d’interesse da parte del Betis Siviglia (si lavora sul prestito con diritto di riscatto) ma ci sono anche un paio di club francesi che sono pronti a prenderlo fino alla fine della stagione, quando poi spetterà al nuovo allenatore della Roma decidere se tenerlo in rosa o cercare di recuperare parte dei 23 milioni investiti la scorsa estate. Hermoso ha un’offerta dal Fenerbahce che sta prendendo in considerazione, temporeggiando però in attesa di capire se potranno arrivare anche chiamate dalla Spagna dove tornerebbe naturalmente volentieri.

Difficile trovare una sistemazione per Dahl, mentre si lavora con il Valencia per trovare un accordo per Sangarè che la Roma vorrebbe cedere soltanto in prestito senza doverlo lasciare andare a titolo definitivo. Zalewski ha richieste visto che il contratto è in scadenza e si può prendere a un prezzo piuttosto basso adesso, o addirittura a zero il prossimo giugno, Shomurodov invece è cercato da diversi club di Serie A che hanno bisogno di rinforzarsi per lottare per la salvezza: ci pensano Cagliari, Empoli (specialmente in caso di cessione di Fazzini) e Venezia.

Una volta chiuso il discorso acquisti e cessioni per il mercato invernale, la Roma comincerà a lavorare anche sui rinnovi. Quindi Pisilli, che ha ancora il contratto da Primavera e uno stipendio non da prima squadra, ma anche Svilar il cui ingaggio non rispecchia il suo valore in campo e del cartellino. Entrambi pensano esclusivamente a giocare – come hanno sempre ribadito – i rispettivi agenti invece a intavolare una trattativa con Ghisolfi. Se ne riparlerà prossimamente, come per i discorsi su Dybala, Paredes e Hummels.

Fonte: Corriere dello Sport

