Cessioni, fine prestito, nazionali e zero acquisti: De Rossi in ritiro con 10 giocatori e tanti giovani

NOTIZIE ROMA CALCIO – In ritiro con solo 10 giocatori e tanti giovani aggregati, anche per necessità, in prima squadra. Daniele De Rossi si prepara a iniziare la sua stagione a ranghi decisamente ridotti: l’appuntamento con i pochi disponibili è fissato per il prossimo 8 luglio a Trigoria.

Tra calciatori impegnati nelle rispettive nazionali (Pellegrini, Cristante, Mancini, El Shaarawy, Paredes, Zalewski e Celik), giocatori ceduti o fuori dal progetto, quelli tornati ai club di appartenenza a fine prestito (Kristensen, Llorente, Renato Sanches, Azmoun, Lukaku) e giocatori a scadenza di contratto (Rui Patricio e Spinazzola), sarà inevitabilmente un ritiro a ranghi ridotti.

A meno di cessioni o acquisti che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore (Le Fee sembra al momento il più vicino), saranno solo dieci i calciatori che il prossimo 8 luglio varcheranno i cancelli di Trigoria: Svilar, Karsdorp, Smalling, Ndicka, Angeliño, Bove, Aouar, Baldanzi, Dybala e Abraham. A loro si aggiungeranno molti giovani che De Rossi andrà a pescare nelle formazioni del settore giovanile.

I giallorossi poi si sposteranno in Inghilterra per la seconda parte del ritiro, a cui parteciperanno anche i nazionali. La sede scelta è il “St George’s Park national football centre”, la casa delle nazionali inglesi. Nel week-end del 17-18 agosto il via al campionato, che terminerà il 25 maggio, mentre la nuova Europa League partirà il 25 settembre.

Fonte: Corriere della Sera

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!