Roma, filo diretto col Rennes: Ghisolfi e Massara trattano tre giocatori

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Un filo diretto tra la Roma e il Rennes, tra Florent Ghisolfi e Frederic Massara. E’ quello che sta nascendo in queste ore tra i due club e i loro rispettivi ds, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Secondo il quotidiano, oltre a Le Fee, l’ex direttore sportivo del Nizza è pronto a pescare dal Rennes anche per sistemare altri due ruoli: quello del terzino destro e quello del centravanti. Ma il primo obiettivo di Ghisolfi sarà chiudere per Enzo Le Fee, tuttocampista che farebbe felice ogni allenatore essendo in grado di ricoprire più ruoli: mezzala, regista o trequartista, il 24enne francese è capace di giocare in diverse posizioni del centrocampo. Perfino da esterno in un 4-2-3-1.

La sua enorme duttilità, oltre alle qualità tecniche e tattiche, hanno spinto la Roma a provare l’affondo: respinta la prima offerta da 15 milioni di euro, i giallorossi stanno preparando una nuova proposta capace di accontentare Massara. Ma Ghisolfi sta gettando le basi per un possibile secondo affare.

A destra infatti piace molto Guela Doué, 21 anni, terzino destro franco-ivoriano valutato dal Rennes una decina di milioni, mentre per l’attacco gli occhi sono ancora puntati su Arnaud Kalimuendo, 22 anni, centravanti francese di origine congolese sempre nella lista di Ghisolfi. Pronto a sfruttare il filo diretto che sta nascendo con Massara sull’asse Roma-Rennes.

Fonte: Gazzetta dello Sport

