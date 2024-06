Scout, area media e reparto medico: Souloukou opera altri tagli dentro Trigoria

NOTIZIE AS ROMA – Il lavoro da tagliatrice di teste di Lina Souloukou prosegue senza sosta dentro Trigoria. Il Ceo giallorosso sta operando una vera e propria ristrutturazione della società in questi mesi, e il suo compito procede senza tentennamenti.

Negli ultimi due giorni, riferisce l’edizione odierna de Il Tempo, è stato comunicato a scout, medici del settore giovanile, responsabile dei raccattapalle e area media che i contratti non saranno rinnovati. Altri tagli dunque all’interno del club e nei settori più disparati.

Tra gli scout, per il momento è stato confermato José Fontes, e con lui rimarranno lan Capasso (head of football data analytics) e Martino Tenconi (sport data analyst). Andranno via invece diversi collaboratori di Tiago Pinto: salutano Mauro Leo, Javier Wainer, Alessio Scarchilli ed Enrico Paresce.

Fonte: Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!