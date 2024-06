Con Le Fee a centrocampo De Rossi studia un’altra Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Che la Roma voglia Enzo Le Fee non è più una novità. Tutte le parti in causa, sia a Trigoria che nel Rennes, confermano la trattativa in corso. Anche se Frederic Massara ha fatto sapere di non aver rifiutato nessuna proposta dei giallorossi, che ancora dovrebbero formularne una al nuovo ds del club francese.

L’assalto però ci sarà a breve, con la Roma che ha già in mano l’ok del giocatore al trasferimento. Con lui De Rossi sta pensando di cambiare il modo di giocare della squadra: Le Fee potrebbe inizialmente non partire titolare, necessitando di un periodo di inserimento, e a quel punto potrebbe essere considerato sia l’alternativa di Paredes in regia che di Pellegrini nel ruolo di mezzala sinistra.

Il 24enne francese non ha la fisicità da centrocampista box to box, né le caratteristiche di Frattesi, chiesto a più riprese da De Rossi, ma può rendere la manovra d’attacco molto più fluida. Ed è qui che nasce l’idea dell’allenatore giallorosso: ripartire da un centrocampo con due mezzali e un regista, a prescindere se la difesa sarà a quattro o a tre.

A quel punto servirebbero due “play”, che potrebbero però essere utilizzati anche in un 4-3-3 come nell’Italia campione d’Europa di Roberto Mancini nella quale De Rossi era assistente tecnico. In quella formazione Jorginho e Verratti facevano gioco e Barella affondava. Qualcosa di simile potrebbe accadere anche nella Roma del futuro, con Paredes al centro, Le Fée al posto di Cristante e Pellegrini libero di avanzare.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera

