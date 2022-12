Champions League Femminile, WOLFSBURG-ROMA 4-2: prima sconfitta per le giallorosse

NOTIZIE AS ROMA – Prima sconfitta nella Women’s Champions League per la Roma Femminile. La squadra di Alessandro Spugna perde 4-2 in casa del Wolfsburg.

Le tedesche vanno in vantaggio al 24′ con Pajor e raddoppiano al 40′ con Jonsdottir, ma due minuti più tardi le giallorosse accorciano le distanze con Andressa.

Nella ripresa le padrone di casa trovano due reti in due minuti, tra il 52′ e il 53′, prima con Lettwein e poi ancora con Pajor, che firma la doppietta personale. Al 76′ la Roma prova a riaprire la partita con Haug, ma non basta.

Il Wolfsburg stacca così le giallorosse portandosi da solo in testa alla classifica del Gruppo B con 10 punti, la Roma resta ferma a 7.