Champions League, il Milan in semifinale: il Napoli non va oltre l’1 a 1 al Maradona

ALTRE NOTIZIE – E’ il Milan la prima italiana in semifinale di Champions League, in attesa di sapere se affronterà l’Inter in un derby che sarebbe storico.

Il Napoli di Spalletti, sconfitto a San Siro per 1 a 0, non va oltre l’1 a 1 al Maradona.

Vantaggio di Giroud dopo una grande azione di Leao nel finale di primo tempo, poi nella ripresa gli azzurri sprecano un rigore con Kvaratskhelia che si fa ipnotizzare da Maignan.

Il gol di Osimhen arriva nel recupero e non cambia la storia del match: in semifinale ci vola il Milan, il Napoli deve consolarsi con lo scudetto.