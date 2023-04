Juventus, oggi la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni: i tre possibili esiti

ALTRE NOTIZIE – L’attesissima sentenza della Corte del Collegio di Garanzia del Coni ci sarà oggi, tra il pomeriggio e la sera. Difficile fare previsioni, anche se dalla Juventus filtra ottimismo, mentre è possibile prospettare i possibili esiti della sentenza di oggi.

Il Collegio di Garanzia è un organo di “legittimità” e dunque non può decidere nel merito, ma è chiamato a intervenire “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

Nel caso in cui ravvisasse uno di questi vizi di forma o una violazione del diritto di difesa, i cinque giudici potrebbero decidere di accogliere in toto il ricorso della Juventus annullando con effetto immediato la sentenza della Corte federale d’Appello e dunque la penalizzazione di 15 punti e le inibizioni per gli ex dirigenti bianconeri.

Se al contrario il Collegio non riscontrasse violazioni in questo senso, dovrebbe respingere il ricorso del club e degli altri sanzionati, confermando il -15. La questione sportiva si chiuderebbe qui: un eventuale ulteriore ricorso al Tar potrebbe essere utile alla Juve in termini di risarcimento, ma non verrebbe più toccata la classifica.

C’è però anche un terzo possibile scenario, ed è quello che prevede il rinvio del processo alla Corte federale d’Appello, chiedendo di rimodulare la pena. In questo caso i 15 punti verrebbero restituiti in attesa del nuovo giudizio, che potrebbe portare a una riduzione della penalizzazione.

Fonte: Gazzetta.it