Champions per sei, ora si può

AS ROMA NEWS – Le prime cinque squadre del nostro campionato in Champions League: il sogno di inizio stagione ora sta diventando una realtà per la Serie A. Un’ottima notizia anche e soprattutto per la Roma, che attualmente occupa proprio l’ultimo posto disponibile per arrivare nella coppa dalle grandi orecchie.

Già giovedì prossimo l’Italia potrebbe avere la certezza di poter portare le prime cinque in Champions: per far sì che questo accada, l’Atalanta deve eliminare il Liverpool, ipotesi assai probabile dopo lo 0-3 dell’andata, e la Fiorentina battere il Viktoria Plzen al Franchi (0-0 in terra ceca giovedì scorso). A quel punto la quinta italiana in Champions sarebbe di fatto matematica.

Cambierebbero dunque gli scenari in campionato, con la Roma che a quel punto dovrebbe difendere il quinto posto dall’attacco dell’Atalanta, ora sesta a meno cinque dai giallorossi, ma con una gara (in casa contro la Fiorentina) ancora da recuperare.

C’è di più. Perchè ora il sogno azzurro è quello di riuscire a portare addirittura sei squadre in Champions League. Per far si che ciò accada però, un’italiana non qualificata tramite campionato in Champions dovrebbe vincere l’Europa League. Scenario non impossibile: se una tra Roma o Atalanta dovesse trionfare a Dublino dopo essere arrivata sesta in campionato, le squadre qualificate alla prossima Champions sarebbero addirittura in sei.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo

