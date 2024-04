Milan-Roma, la Rai nel mirino dei tifosi: dal capo ultrà col megafono ai commenti di Adani, i romanisti protestano

AS ROMA NEWS – La vittoria sul campo del Milan ha attutito i malumori, ma anche ieri sera i tifosi romanisti non sono stati affatto contenti del servizio offerto dalla Rai, emittente che ha trasmesso in diretta la gara di andata dei quarti di finale di Europa League.

A infastidire gli ascoltatori di fede giallorossa è stato innanzitutto l’audio del match, con il microfono di bordocampo puntato sulla curva rossonera, e con il capotifoso milanista dotato di megafono a dettare i cori rossoneri da cantare, alcuni di questi molto poco eleganti (per usare un eufemismo) e chiaramente udibili dagli spettatori.

Il gol di Mancini e la prestazione superlativa della Roma ha fortunatamente raffreddato i bollenti spiriti del capo ultrà e della curva milanista. Ma a quel punto è stato il commento tecnico di Lele Adani a far infuriare i romanisti.

Non sono piaciuti alcuni giudizi tecnici e la reazione dell’ex giocatore al rigore non assegnato al Milan per un presunto tocco di mano di Abraham in area romanista: “Non lo hanno dato?“, si è domandato sorpreso Adani nel momento in cui il check del VAR era concluso, rincarando poi la dose: “Incredibile…“. Parole che hanno scatenato la reazione piccata dei romanisti sui social.

Giallorossi.net – T. De Cortis

