La Roma prepara a Monza la trasferta di Udine: contro i friulani tornano Ndicka e Angelino. Possibile turnover in attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è rimasta in terra lombarda per preparare la partita di domenica prossima, ore 18, sul campo dell’Udinese.

Mister De Rossi ha scelto questa soluzione per evitare alla squadra stressanti e continui spostamenti, per cui i ragazzi si alleneranno nel centro sportivo del Monza e raggiungeranno Udine solo a ridosso della partita, per fare ritorno nella Capitale domenica sera.

Questa mattina seduta di scarico per i calciatori che hanno affrontato ieri il Milan a San Siro, allenamento regolare per tutti gli altri. Per la gara del Bluenergy Stadium mister De Rossi ritrova anche Evan Ndicka, squalificato nelle ultime partite di coppa e campionato: l’ivoriano giocherà al fianco di Mancini.

Qualche cambio anche sulle fasce, con Karsdorp e Angelino che potrebbero far rifiatare Celiuk e Spinazzola in vista di Roma-Milan di giovedì prossimo. Da capire se De Rossi opererà altri cambi, specie in attacco, o se schiererà dal primo minuto Dybala, El Shaarawy e Lukaku anche contro i friulani. Baldanzi, Abraham e Zalewski sperano in una chance.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

