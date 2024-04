“ON AIR!” – CORSI: “Capolavoro di De Rossi, Roma perfetta”, AGRESTI: “Smascherate le false verità di Mourinho”, MAINI: “Al ritorno sarà tutta un’altra partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Tante cose belle sono successe ieri, la cosa più bella è che la Roma ha vinto. Ma la partita non è ancora chiusa: secondo me non è chiusa nemmeno Atalanta-Liverpool, perchè gli inglesi gli possono fare tre gol al ritorno, figuriamoci se è chiusa Roma-Milan… Però di ieri mi rimane la fisionomia della squadra, la personalità con cui ha giocato. Io però fino all’87esimo ero avvelenato perchè la Roma non aveva segnato il secondo gol: se la partita finiva senza quella traversa di Giroud, oggi stavamo parlando di rammarico…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La mano dell’allenatore si vede, e ieri si è vista ancora di più. E’ stata sfatato il tabù della difesa 4, e che Smalling non potesse giocare in questo modulo. Non vedo perché la prova di ieri possa essere considerata un unicum, anzi, spero si vada sempre meglio… Il fatto che la Roma sia tornata a vincere a Milano dopo tanti anni con un arbitro straniero è assolutamente casuale (è ironico, ndr)…Con Maresca avremmo perso tre a zero, con De Rossi espulso per proteste…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Spero che la Roma non stia cercando altro di diverso rispetto a De Rossi. Spero che la mossa a sensazione dei Friedkin di puntare su De Rossi cacciando Mourinho non venga vanificata con un allenatore che ti viene sottratto sotto gli occhi per cercare la scelta esotica, a effetto. La Roma in questo momento ha bisogno di normalità, non di aerei che sbarcano a Ciampino con allenatori che si calano con la corda… Tra l’altro con De Rossi andresti pure al risparmio. Non c’è veramente nessun motivo per fare altre scelte…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Pensavamo di non avere un portiere, e ora lo abbiamo: grazie a De Rossi. Pensavamo di non avere un terzino destro buono, e invece c’è Celik, grazie a De Rossi. Pensavamo che non si potesse giocare a quattro, e invece si può, grazie a DDR. Pensavamo che Cristante e Paredes non potessero giocare insieme, che Dybala non potesse giocare due partite di seguito, che Lukaku senza gol non fosse utile alla squadra, che El Shaarawy avesse fatto il suo tempo, e invece così non è: grazie a De Rossi. Pensavamo di avere una squadra di pippe, e invece la pippa era chi lo sosteneva… Il muto ieri, senza parlare, si è fatto sentire in Europa: se avessero fatto a noi quello che Turpin ha fatto a loro ci saremmo indiavolati. E invece ci stanno restituendo il 20% di quello che ci avevano rubato…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il capolavoro di ieri è di Daniele De Rossi che si inventa El Shaarawy a destra, col Faraone che ha annichilato Hernandez e Leao. Questa è un’altra squadra, dove tutti danno tutto. La Roma è stata superiore al Milan, meritava di stare 2 a 0, e meno male che Giroud alla fine ha preso il palo, perchè l’1 a 1 sarebbe stato vergognoso. Milan uguale alla Lazio, con giocatori un po’ migliori, ma la Roma ha dominato, ha giocato una partita perfetta…Alla finale ci siamo: mancano tre partite. In semifinale il Bayer e poi a Dublino contro l’Atalanta: saranno due giorni di scontri, però bellissimo…ma magari fosse, a Roma-Atalanta a Dublino io vado…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “De Rossi ha avuto ragione su tutta la linea ieri sera: la Roma nel primo tempo ha preso a pallate il Milan, è stato splendido sotto ogni punto di vista, l’unico neo è non essere riusciti a fare il secondo gol. Nella ripresa ci sta di soffrire, ma a parte l’occasione di Giroud, lui e Leao non l’hanno mai vista ieri. Per un’ora il Milan non c’ha proprio capito niente…”

Giampiero Maini (Radio Manà Manà Sport): “Il Milan e Pioli sono stati sorpresi, la Roma tatticamente non ha sbagliato nulla. Ma il copione è stato smascherato, ormai è stato visto, e il Milan verrà qui all’Olimpico con un’altra cattiveria. E di fatto sarà tutta un’altra partita…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Pioli a fine partita è riuscito a dire “Ma quale sorpresa, hanno cambiato solo la posizione di un giocatore“…lui ha fatto indubbiamente molto bene nella sua carriera, ma conferma quello che ho sempre pensato di lui come persona: si prende tutti i meriti del mondo quando le cose vanno bene, ha quel tipo di atteggiamento che non mi piace. Non dimentico la sua protervia in quel 7 a 1 della sua Fiorentina contro la Roma, quando pensò di aver risolto lui la partita con le sue scelte tattiche, e invece in campo c’era una squadra che litigava tra di loro e che si stava squagliando… Dire ieri che la Roma non ti ha sorpreso significa non riconoscere la grandezza di uno che ti sta davanti, che diventerà un grande allenatore e che probabilmente già lo è…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma è una squadra in crescita, contro squadre di pari livello o addirittura più forti ha dimostrato di essere superiore. Alla Lazio non ha concesso niente, e la fase difensiva è fondamentale a certi livelli. Ieri primo tempo ottimo, nel secondo hai rischiato un po’, e lì il portiere è stato bravo. Ma perchè Mourinho non lo metteva in campo? E’ reattivo, agile, veloce… Credo che la squadra sia in grande fiducia, affronta i momenti difficili della partita senza andare nel panico, e questo è un aspetto molto positivo… De Rossi? Io con tutti gli allenatori farei contratti anno per anno, se ti trovi bene ok, altrimenti arrivederci e grazie. E lo farei assolutamente anche per i giocatori, specie quelli di una certa età…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “De Rossi sta diventando un grande allenatore, sia come comunicatore che in campo. Si capisce che le partite le studia e trasforma la Roma in base alla gara. Questo è un organico importante che purtroppo Mourinho voleva far passare per scarso, con tanti tifosi che sono andati dietro a questa teoria scellerata e folle. Io ho la sensazione che se questo cambio fosse stato due mesi prima, oggi parlavamo di un’altra classifica della Roma in campionato. Si deve dare a De Rossi la giusta importanza. Mourinho si deve aggiornare, altrimenti gli resta da fare l’opinionista televisivo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “De Rossi ha rigenerato giocatori importanti, però la notizia di ieri è l’Atalanta. Tutti avevamo pronosticato la sveglia per i bergamaschi, e invece la partita è stata chiusa, ma dall’altra parte. E forse dovremmo riflettere sulla grandezza di questo campionato inglese… Quella della Roma non è un’impresa, ieri avevo detto che era una partita alla pari, con De Rossi la squadra aveva ottenuto gli stessi risultati del Milan. Dybala e Lukaku sono più forti di Leao e Giroud, non ci inventiamo niente… Leao è il solito, una la gioca e tre no… La partita è stata equilibrata, la Roma ha giocato una grande partita…Ma come si fa ad avere ancora perplessità su De Rossi? Ragazzi, la differenza la stiamo vedendo tutti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per un’ora la partita non è stata alla pari: la Roma ha giocato molto meglio, ha creato, ha rischiato poco, ha avuto la gara in mano. Grande dimostrazione tattica di De Rossi: giustamente parlavamo tutti della fascia sinistra del Milan, ieri De Rossi ha fatto una cosa da grande allenatore giocando con El Shaarawy a destra, una mossa vincente. Il Milan si è trovato due giocatori di corsa su quella fascia, ed è rimasto sorpreso. Ieri De Rossi ha dimostrato di avere una testa straordinaria anche nella gestione della partita… Chi ha sposato Mourinho fatica a credere di aver dato retta a una verità che De Rossi ha smascherato come una falsa verità…”

