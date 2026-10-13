CHAMPIONS LEAGUE | Real Madrid, i convocati di Mourinho per la sfida contro la Roma

Il Real Madrid è pronto per la notte dell’Olimpico. Domani alle 21 i blancos affronteranno la Roma nella sfida di Champions League che segnerà anche il ritorno nella Capitale di José Mourinho, questa volta da avversario.
Il tecnico portoghese ha diramato la lista dei convocati per la trasferta romana. Presenti tutte le principali stelle del Real, da Kylian Mbappé a Vinicius Jr., passando per Jude Bellingham ed Endrick.
Portieri: Courtois, Lunin, Mestre.
Difensori: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries.
Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo, Thiago.
Attaccanti: Vinicius Jr., Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim, Yan Diomande.
Una rosa di altissimo livello per Mourinho, che potrà dunque contare su praticamente tutto il suo arsenale offensivo nella sfida contro la squadra di Gian Piero Gasperini.
FONTE: realmadrid.com