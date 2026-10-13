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ULTIMA ORA | Roma, Vasquez entra nella lista Champions: prende il posto dell’infortunato Svilar, ecco perchè

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La Roma ha deciso di inserire Devis Vasquez nella lista Champions League. Il portiere colombiano prenderà momentaneamente il posto di Mile Svilar, costretto a fermarsi per oltre un mese a causa della frattura riportata a un dito del piede.

La scelta è resa possibile dal regolamento UEFA, che consente a un club di sostituire temporaneamente un portiere inserito in Lista A quando l’infortunio comporta un’assenza prevista di almeno 30 giorni. La Roma ha quindi deciso di sfruttare questa possibilità per affiancare Vasquez a Pierluigi Gollini anche nelle competizioni europee.

Il colombiano era già stato reintegrato in rosa dopo l’infortunio di Svilar ed era tornato tra i convocati per la trasferta di Como. Adesso arriva anche il passaggio successivo: Vasquez sarà utilizzabile in Champions League e rappresenterà l’alternativa a Gollini durante il periodo di assenza del numero uno giallorosso.

La sostituzione sarà temporanea: una volta recuperato e nuovamente disponibile, Svilar potrà rientrare nella lista europea al posto di Vasquez. Nel frattempo Gasperini avrà dunque a disposizione un portiere in più anche per il delicato ciclo di Champions che attende la Roma.
Redazione Giallorossi.net

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