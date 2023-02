Chelsea, Inter e Real Madrid su Mourinho. E la Roma pensa a De Zerbi come possibile sostituto

AS ROMA NEWS – Chelsea, Real Madrid, Inter. Forse anche PSG. Insomma, ci sarebbe la fila dietro Josè Mourinho. Almeno secondo quanto scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

Tutti i top club di mezza Europa hanno un’idea comune: cambiare panchina. E lo Special One, subito vincitore al primo anno di Roma, sarebbe una tentazione per tutti i club sopra citati. E nella Capitale ora comincia a serpeggiare il timore di perdere Mou a fine campionato, che da giorni chiede un confronto diretto con Friedkin senza successo.

Josè non ha perso la voglia di vincere con i giallorossi, in una città che adora. Ma per farlo servono sforzi comuni, e al momento questa volontà non viene ravvisata da Mou che a marzo prenderà una decisione definitiva.

Intanto dall’Inghilterra rimbalza il nome di De Zerbi, che sta facendo benissimo in Premier, come sostituto del tecnico portoghese sulla panchina della Roma. Una situazione complicata, che però non influisce sui risultati della squadra, apparsa più unita che mai contro il Verona.

Fonte: Leggo