Chi è Hans-Dieter Flick, l’allenatore che Friedkin ha individuato per il dopo Mourinho

NOTIZIE AS ROMA – Mourinho out, Flick in. L’incredibile terremoto dentro la Roma è pronto a manifestarsi con tutto il suo fragore nel caso in cui la squadra dovesse steccare di nuovo in campionato, domani pomeriggio a Cagliari.

Lo sostiene l’edizione odierna del Corriere dello Sport in un articolo-shock a firma di Ivan Zazzaroni. Che rivela anche il nome del sostituto che Friedkin ha già bloccato per la panchina della Roma come prossima guida tecnica della squadra: si tratta di Hans-Dieter Flick, 58 anni, allenatore tedesco attualmente senza club.

Ma il suo è un curriculum di tutto rispetto: ex allenatore del Bayern Monaco, nella sua carriera da tecnico ha centrato il sextuple nel 2020 alla guida dei tedeschi grazie alle vittorie in Bundesliga (bissata nella stagione successiva), Coppa di Germania, Supercoppa di Germania, UEFA Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa del mondo per club.

Nel 2021 diventa commissario tecnico della Germania, subentrando a Joachim Löw, rimasto in carica per quasi quindici anni e del quale Flick era già stato vice per otto anni. I risultati però non sono quelli attesi: fuori dalle final four della Nations League, la Germania gioca un deludente mondiale in Qatar, con la squadra che viene clamorosamente eliminata nelle fasi a gironi.

L’esonero di Flick da ct della nazionale tedesca però arriva solo il mese scorso, dopo un pesante ko in amichevole contro il Giappone: il 4 a 1 risulta fatale a Flick, che viene sollevato dall’incarico.

Il sistema preferito è il 4-2-3-1, che diventa spesso un 2-4-3-1 in fase di costruzione, mentre in fase di non possesso Flick dispone le sue squadre con un 4-1-4-1. Il gioco praticato dall’allenatore tedesco si basa essenzialmente sul possesso palla e sul recupero veloce della sfera, ma anche sulla verticalizzazione immediata quando la squadra ha la possibilità di farlo.

Fonti: Corriere dello Sport / Ultimouomo.com / assoanalisti.it