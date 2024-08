Chiesa passa al Liverpool: contratto quadriennale, alla Juventus 13 milioni più bonus

ALTRE NOTIZIE – Si conclude solo oggi, mercoledì 28 agosto, la telenovela Chiesa iniziata settimane fa, all’inizio del mercato estivo.

Dopo essere stato corteggiato, senza successo, dalla Roma, l’attaccante 26enne lascia la Juventus per passare alla corte di Arne Slot: il giocatore firmerà un contratto quadriennale con il Liverpool.

Il club inglese ha raggiunto un accordo con i bianconeri, versando nelle loro casse 13 milioni di euro più bonus. Chiesa ha accettato immediatamente la proposta dei Reds, e ha già salutato i compagni di squadra, pronto a volare in Inghilterra.

🚨🔴 BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons.

Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today.

Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE.

Exclusive story confirmed. 🔐🇮🇹 pic.twitter.com/Yx7hdQwkd4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024