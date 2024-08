LIVE! Calciomercato Roma, contatti col Milan per lo scambio Abraham-Saelemaekers: ai giallorossi un conguaglio di circa 7 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si fa sempre più caldo l’asse Roma-Milan in queste ultime ore di calciomercato. In piedi uno scambio tra attaccanti, con Tammy Abraham verso i rossoneri e Alexis Saelemaekers in giallorosso.

I due club, fa sapere in questi minuti Gianluca Di Marzio, stanno discutendo del conguaglio che finirebbe nelle casse della Roma oltre al cartellino dell’esterno belga.

La Roma dunque sembra orientata ad accettare Saelemaekers come contropartita: l’esterno offensivo può giocare sia a destra che a sinistra e andrebbe a completare la batteria di ali a disposizione di De Rossi.

Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti per arrivare ad un accordo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:10 – Il prezzo del conguaglio a favore dei giallorossi su cui Roma e Milan stanno trattando è di circa 7 milioni di euro. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport. L’affare potrebbe concludersi a prescindere dalla cessione di Jovic.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…

